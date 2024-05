A Grande Conquista: que horas começa hoje, 4? Horário e onde assistir

A Grande Cpnquista 2: confira a programação do dia Crédito: Reprodução/PlayPlus

A segunda temporada do reality show "A Grande Conquista" estreou nesta semana, e continua com a programação hoje, sábado, 4. O programa conta com a apresentação da jornalista e ex-fazenda Rachel Sheherazade.

A Grande Conquista: horário e onde assistir

O reality é transmitido de segunda a domingo a partir das 22h30min (horário de Brasília), na Record TV e no Playplus (streaming da emissora) e com apresentação de Rachel Sheherazade. Horário: 22h30min (horário de Brasília)

22h30min (horário de Brasília) Onde assistir: Record TV e Playplus A Grande Conquista 2: dinâmica do reality A dinâmica da segunda temporada programa é dividida em duas fases. O jogo começa com 100 participantes, entre famosos e anônimos, que compõe três casas: laranja, verde e azul. Todos estão em busca do prêmio de R$ 1 milhão. Ao longo de 18 dias, além de participar de várias provas, os conquisteiros devem agradar o público para poder passar para a próxima etapa do reality. Apenas 20 pessoas vão para a segunda fase do jogo, que serão escolhidas pelo voto do público.

A Grande Conquista 2: dinâmica do dia Uma disputa para conseguir um carro 0 km foi iniciada na sexta-feira, 3, e vai ao ar hoje, no sábado, 4. A dinâmica consiste em três pessoas disputando um carro 0 km, enquanto os Vileiros de suas respectivas casas podem sofrer consequências. O jogo começa meio de um sorteio, em que cada morador escolherá uma chave. Quem pegar a chave colorida deve indicar quem não merece disputar o carro, e a pessoa escolhida não pode mais participar da prova para ganhar o automóvel. O jogo se repete até sobrar apenas uma pessoa com chave em cada casa. Os três entram no carro e apenas o último a sair do veículo ganha o grande prêmio. Cada jogador que está dentro do automóvel representa uma casa. Enquanto eles estiverem dentro do automóvel, as respectivas casas dos jogadores sofrerão consequências. Após 1h30 de prova, aparecerá a primeira consequência e os competidores deverão decidir se continuam ou desistem. O jogo segue e depois de 2h30 de duração, outra consequência aparece no telão. E após 3h30 da dinâmica, todos os moradores são convocados para ficarem fora das casas. Ninguém poderá entrar novamente, nem para usar o banheiro, tomar banho ou para comer.

Se qualquer participante entrar em uma das casas, o eliminado será o representante da casa que o infrator representa. A Grande Conquista 2: participantes Com um elenco recheado para a primeira fase do reality, totalizando 100 participantes, muitos são desconhecidos do grande público e têm a oportunidade de chamar atenção durante os 18 dias da “vila”, como é denominada a primeira fase do programa. Desses 100 participantes, após os 18 dias, apenas 20 seguirão para a mansão, nome dado à segunda fase do reality. Confira alguns dos nomes que estarão na vila e competirão por uma vaga na mansão: