Victoria Beckham reúne o grupo Spice Girls em festa de aniversário

As cinco cantoras não se reuniam desde 2012. No vídeo, Victoria , Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie "Mel C" Chisholm e Melanie "Mel B" Brown dançam a música "Stop" , single de 1997.

Relembre o sucesso das Spice Girls



O grupo feminino britânico teve sua estreia com o álbum “Spice”, em 1996, e entrou em hiato em 2000 para que seus membros focassem nas carreiras solo. Elas se tornaram famosas por sucessos como “Say You’ll Be There”, “Wannabe” e “2 Become 1”, entre outros.

A girlband ficou junta de 1994 até 2000. Depois, elas ensaiaram um retorno entre 2007 e 2008. A última apresentação do grupo foi em 2012, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres.