Alessandra Negrini fala de distância com filho mais velho: 'Some'

Antônio, que tem 27 anos, é fruto do relacionamento da atriz com Murilo Benício. O jovem decidiu seguir carreira na atuação, mas tem perfil discreto

A atriz Alessandra Negrini, de 53 anos, disse que não tem nenhum contato com seu filho mais velho, Antônio, de 27 anos de idade. O filho é fruto do relacionamento dela com Murilo Benício, vivido entre 1996 e 1999. A afirmação foi feita no podcast “Desculpa Alguma Coisa”.

Em uma entrevista franca, a atriz revelou que sequer sabe onde Antônio mora “faz uns aninhos”. A afirmação veio em um contexto da conversa em que a apresentadora, Tati Bernardi, abordou a rara aparição dos filhos de Alessandra e sobre a saída do jovem da casa da mãe.

“Sofro até hoje, não sei onde está, some. Mas tudo bem, respeito. Faz parte”, desabafou a atriz.