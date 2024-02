Lucy Alves e Indira Nascimento oficializam relacionamento

A atriz e cantora postou uma foto beijando a namorada no Instagram, com um emoji de coração como legenda. Indira respondeu a publicação comentando “Meu amor”.

Namoradas, Lucy Alves e Indira Nascimento acompanham desfile na Sapucaí

As duas haviam sido vistas juntas em um camarote no Carnaval do Rio de Janeiro, no sábado, 17.

Durante o Desfile das Campeãs, Lucy e Indira revelaram que estavam em um relacionamento sério.

As atrizes atuaram juntas em “Travessia” (2022), protagonizada por Alves.

