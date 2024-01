Felipe Neto diz que ficou sem ceia de Natal por 'falha' no Ifood

Felipe Neto diz ter ficado sem ceia de Natal após espera de pedido no Ifood

O influenciador Felipe Neto usou as redes sociais para relatar que ficou sem ceia de Natal após seu pedido no aplicativo de entrega de comida , Ifood, não ter sido entregue. O youtuber cobrou a plataforma nas redes sociais após mais de 2 horas de espera e de ter ido até a porta do estabelecimento.



“Oi, iFood, quero saber se é assim que vocês trabalham? Fiz pedido no Gula-Gula 19h27min. Foi informado que levaria 100 minutos. Ok, é Natal, tudo bem. Passaram 2 horas e 20 minutos e o pedido segue como ‘preparando’”, escreveu.

Segundo o relato, os amigos do influenciador ainda foram até o restaurante presencialmente e se depararam com o estabelecimento fechado. “É assim que o aplicativo opera? Pegaram meu dinheiro e nem abertos estavam”, questionou Felipe.