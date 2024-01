Anitta lança parceria com o rapper mexicano Peso Pluma; saiba mais

Em um comunicado nas redes sociais, Anitta conta que é o primeiro trabalho com o rapper e está feliz com a parceria. “Ballakeo é dançante e uma música que eu amei fazer. Quando recebi esse convite, achei minha cara imediatamente. Meu primeiro trabalho com Peso Pluma, e estou muito feliz. Adoro o trabalho dele”.

A cantora Anitta lançou neste sábado, 2, um trecho da nova parceria com o rapper mexicano Peso Pluma . Um trecho da música “Ballakeo” foi disponibilizado no Tiktok, plataforma de vídeos curtos.

Quem é o rapper Peso Pluma?

O verdadeiro nome do rapper é Hassan Emilio Kabande Laija. O jovem artista, de 24 anos, acumula mais de 48 milhões de ouvintes em plataformas de áudio. Ele lançou seu primeiro álbum, chamado de “Ah y Qué”, em 2020, mas começou a fazer sucesso em 2022, com a música “El Belicón”, junto com Raúl Vega.

Peso Pluma se tornou o artista mais escutado no Spotify do México, superando o porto-riquenho Bad-Bunny. Além disso, atualmente é o mexicano com mais entradas na Billboard Hot 100, com mais de seis canções.



O nome artístico do cantor vem de uma categoria chamada peso pluma na luta livre. O rapper adotou o apelido após uma conversa com Marco Antonio Barrera, um dos lutadores mexicanos mais famosos de todos os tempos.