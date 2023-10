MasterChef Profissionais hoje (17/10): onde assistir e horário

Enquanto o clima de desespero toma conta do ambiente improvisado, a melhor equipe vencerá a disputa, garantindo mais uma semana no jogo. Abaixo, saiba onde e como assistir ao episódio.

Além disso, já que a tarefa exige muita comida, os concorrentes contarão com a ajuda dos ex-participantes do MasterChef amadores Helton (6ª temporada), Larissa e Bruno (9ª temporada) e Luma e Dielen (10ª temporada).

O quinto episódio de MasterChef Profissionais vai ao ar nesta terça-feira, 17. Os cozinheiros participarão da primeira prova externa da temporada, em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde terão a missão de servir duzentos funcionários da usina da ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global.

MasterChef Profissionais 2023: onde assistir e qual o horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Profissionais 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 17/10?

Logo no início, os competidores se dividem em dois times para elaborar um prato principal e uma sobremesa inspirados na gastronomia mineira. Não somente isso, os grupos também serão obrigados a usar a brasa em algum processo das duas receitas.

Com a ajuda de antigos participantes, os trabalhadores não podem atrasar a produção. Caso contrário, perderão a chance de estar na próxima fase da competição.