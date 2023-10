Com homenagem a Cher, Maria Beltrão vence Batalha de Lip Sync

A apresentadora Maria Beltrão disputou o episódio final da segunda temporada da "Batalha do Lip Sync" com Patrícia Poeta no Domingão do Huck

O último episódio da Batalha do Lip Sync consagrou a comunicadora Maria Beltrão como vencedora. O quadro do "Domingão do Huck" desafia famosos a dublar músicas de artistas variados. No domingo, 15, as convidadas foram a apresentadora do "É de Casa" e a jornalista Patrícia Poeta.

Na primeira parte do quadro, Patrícia Poeta deu vida à cantora Ivete Sangalo. "Se Eu não Te Amasse Tanto Assim" foi a faixa escolhida. Em seguida, Maria Beltrão homenageou As Marcianas com a música "Vou Te Amarrar Na Minha Cama", contando também com a participação da dupla em sua apresentação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine