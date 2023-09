3 medicamentos para queda de cabelo que podem causar efeitos colaterais

No caso dos medicamentos, a Dra. Lilian conta que alguns dos efeitos adversos mais comuns incluem diminuição da libido, disfunção erétil, alterações na ejaculação, sensibilidade mamária e alteração do ciclo menstrual. “Para reduzir a ocorrência deles, os hormônios devem ser dosados antes de iniciá-los e as doses devem ser manejadas pelo médico, reduzindo drasticamente as chances de efeitos colaterais”, diz a médica.

Perigos do uso da biotina

A biotina, por exemplo, costuma ser usada sem orientação médica e em altas doses por quem deseja reduzir a queda dos fios. No entanto, conforme explica o Dr. Danilo, a probabilidade de um indivíduo saudável ter deficiência de biotina e isso causar a queda de cabelo é pequena. “Não há fortes evidências de que a ingestão de altas doses tenha algum impacto no crescimento dos cabelos, principalmente se o paciente não tiver deficiência desse nutriente”, afirma o médico.

Além de provavelmente não funcionar para cessar a queda de cabelo, pois não há evidências científicas robustas para o tratamento de tal problema, a biotina pode mascarar problemas cardíacos.

“[…] Tomar biotina sem orientação pode resultar em níveis muito altos de vitamina B7 (biotina) no organismo, o que pode afetar os testes feitos para diagnosticar doenças, como anemia, câncer, doenças cardíacas ou relacionadas aos hormônios. Se há muita biotina livre de flutuação no seu sistema, o resultado do exame pode ser alterado”, afirma a Dra. Lilian Brasileiro.

Prejuízos do uso de minoxidil tópico

Padrão-ouro no tratamento domiciliar da queda de cabelo, o minoxidil promove o aumento da circulação sanguínea do couro cabelo com consequente melhora da nutrição da região, segundo o Dr. Danilo S. Talarico. “Com isso, ocorre a prolongação da fase anágena, ou seja, a fase de crescimento dos fios, que passam a nascer mais fortes e saudáveis”, explica o médico.

Contudo, é importante lembrar que o minoxidil é um medicamento. “Logo, o ideal é que o produto seja utilizado apenas sob indicação médica, pois, em alguns casos, são necessários outros tipos de tratamentos mais específicos para que realmente haja algum resultado. Além disso, o produto não é nenhum elixir milagroso e tem seus efeitos colaterais bem desagradáveis como dermatite de contato por irritante primário”, diz o Dr. Danilo.