3 simpatias com folhas de louro para atrair prosperidade

As simpatias com a erva são muito comuns desde a Antiguidade e não auxilia somente na área financeira. O louro também possui efeito protetor, podendo ser incorporado no banho como ritual para abrir caminhos.

1. Simpatia para ganhar dinheiro

Compre um cadeado dourado pequeno e, em um dia de Lua Nova, logo pela manhã, deixe-o sobre uma folha de louro até o período da noite. Quando terminar de tomar seu banho habitual, passe o cadeado por suas mãos e pés e diga: Lua, aqui está a armadura da minha riqueza, somente eu posso destrui-la ou abri-la para que mais riquezas entrem. Enxugue os pés e as mãos com uma toalha amarela. Coloque o cadeado em um lugar em que ninguém veja e o deixe lá pelo tempo que desejar. Jogue a folha de louro no lixo e use a toalha normalmente.