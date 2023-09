Veja como cada signo encara o namoro à distância

O romantismo e a necessidade de carinho são mais aflorados no signo de Libra, assim como a indecisão. Por isso, esse nativo tem a fama de demorar para tomar certas decisões. Para o libriano optar por se relacionar à distância, ele precisa ser convencido e conquistado pelo(a) parceiro(a). Para lidar com a indecisão da pessoa de Libra, demonstre carinho e companheirismo, como assistir a um filme on-line juntinhos, ainda que à distância.

Escorpião

As pessoas de Escorpião vão entrar de cabeça nesse tipo de relacionamento, porém, o ciúme pode ser um obstáculo. Por ser um signo que se entrega de corpo e alma, consegue manter bem uma relação à distância. Sendo assim, para cultivar o amor, experimentem fazer coisas juntos e deixe sempre claro seu interesse para que deem certo.

Sagitário

Conhecido por ter o espírito mais livre do zodíaco, Sagitário lida bem com relacionamentos à distância. Pode aproveitar o tempo que passa longe da pessoa amada fazendo as coisas que gosta, sem se preocupar. Para se conectarem mais, aproveitem as conversas on-line e programem um reencontro, afinal, os nativos de Sagitário amam uma aventura.

Capricórnio