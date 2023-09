5 curiosidades sobre o homem do signo de Sagitário

Os sagitarianos são com certeza um dos que mais gostam de manter a liberdade e a independência; não é à toa que amam participar de viagens e festas. Então, se você está pensando em controlar um desses nativos, não faça, pois, segundo a astróloga Thaís Mariano, eles odeiam a imposição de regras e tendem a se afastar das pessoas que fazem isso.

Os sagitarianos não gostam de se preocupar e preferem viver a vida de forma leve (Imagem: Olya_Kubeeva | Shutterstock)

3. Gostam de uma vida boêmia

Sabe aquelas pessoas que amam levar a vida sem muitas preocupações e preferem um estilo mais alegre, simples e descomplicado de viver? Pois bem, assim são os homens de Sagitário, geralmente expansivos e exagerados. Preferem uma vida boêmia a terem que quebrar a cabeça com problemas. “Não gostam de ser criticados e estão sempre em busca de aventuras, paixões de todos os tipos e sem querer levar a vida tão a sério”, diz a astróloga.

4. Alegria e bom humor são dois dos seus atrativos

Os homens de Sagitário são do tipo que fazem todo mundo rir em qualquer momento, amam contar histórias e piadas e estão sempre dispostos a melhorar o astral do ambiente. No entanto, o excesso de bom humor pode levar algumas pessoas a pensar que são muito cheios de si. Porém, isso não irá incomodá-los, afinal eles não se preocupam muito com o que dizem deles.

5. São encantados por pessoas aventureiras e divertidas

Que os sagitarianos amam uma aventura, já é praticamente de conhecimento geral. Posto isso, os homens desse signo não poderiam ser atraídos por outro sentimento a não ser esse. Possuem a forte tendência a gostar de pessoas que compartilham do mesmo bom humor, senso aventureiro e espontâneo que eles.