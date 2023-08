Horóscopo mensal: veja a previsão completa de setembro para os 12 signos

Apesar das suas tentativas de criar intimidade nos relacionamentos, o mês anterior foi um tanto desafiador. Por outro lado, ao longo deste período, será possível encontrar um caminho mais equilibrado para a vida afetiva e as relações familiares. Você terá mais habilidade para compreender as necessidades emocionais do outro, assim como as suas. Com isso, o desenvolvimento da intimidade e da segurança emocional será facilitado.

Neste mês, estarão presentes dois tipos de energias na sua vida profissional. Apesar dos diversos bloqueios e inseguranças, você também irá se deparar com mais ânimo e determinação para fazer valer a sua vontade e conquistar seu lugar no mundo. Por mais que sejam energias contraditórias, elas te ajudarão a ter força e responsabilidade para alcançar o que precisa.

Setembro traz aos cancerianos a oportunidade de fortalecer os laços com os familiares (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Câncer

Energia geral

Você se envolverá mais com o seu lar e com a sua família neste mês. Ainda, revisitará memórias antigas e terá a oportunidade de iluminar a relação com o passado. A tendência será que entre em contato com lembranças que lhe trazem limitações. Você também poderá tomar consciência de alguns enganos que cometeu em suas interpretações. Por fim, segredos do passado poderão vir à tona.

Relacionamentos

Você tentará criar mais intimidade no relacionamento amoroso, bem como se aproximar de familiares e pessoas que lhe trazem segurança emocional. Ao mesmo tempo, entretanto, haverá a necessidade de sair da rotina, conhecer novas pessoas e se movimentar por lugares e experiências diferentes. Será um momento importante para harmonizar a relação com seus irmãos ou parentes próximos.

Trabalho e dinheiro

Possa ser que você enfrente alguns desafios que atrapalhem um pouco os seus planos. Com isso, poderá ocorrer um certo pessimismo de sua parte. No entanto, será importante entender esse momento como uma pausa necessária para encontrar uma forma mais estruturada de realizar o que deseja. No setor financeiro, procure controlar seus impulsos. Isso porque tenderá a gastar de maneira excessiva e se desequilibrar.

Leão

Energia geral

Você se envolverá mais com a sua busca por segurança e com assuntos que abordam valores internos e externos. Ainda nesta fase, poderão ocorrer situações que te levem a refletir sobre como tem lidado com a vida. Será o momento ideal para reconhecer o que lhe traz segurança e autoconfiança. Também será um período favorável para investir em si. Contudo, tenha cuidado com os gastos excessivos.

Relacionamentos

Você continuará a viver um período importante para o desenvolvimento da autoestima e do amor-próprio, o que melhorará o relacionamento consigo e com os outros. Será um momento favorável para harmonizar aspectos da sua personalidade que interferem de forma negativa em suas relações. Ao longo do processo, você deverá buscar o equilíbrio necessário, mas sem deixar de lado o que é importante para si.

Trabalho e dinheiro

Alguns desafios na vida financeira se farão presentes. Será o momento ideal para reorganizar as finanças e olhar para esse setor de forma mais realista. Você poderá perceber que se enganou sobre algo que tinha como certo, se sentindo um tanto confuso(a). Apesar dos desafios, esse movimento será importante para mudar o que for necessário. Por fim, procure diversificar suas maneiras de gerar renda.

Virgem

Energia geral

Apesar de o Sol em Virgem representar um período de maior vitalidade e brilho pessoal, o início do mês tenderá ao cansaço, a bloqueios nas realizações e a uma menor produtividade. Depois, o cenário mudará para uma fase na qual haverá uma maior necessidade de recolhimento. Haverá, também, a tendência a entrar em contato com aspectos do inconsciente que geram inseguranças.

Relacionamentos

A fase será de encerramentos no setor afetivo, o que demandará de você lidar novamente com situações que só pareciam resolvidas. Logo, para compreender o momento, se dedique ao autoconhecimento e às práticas espirituais.

Trabalho e dinheiro

Você terá bastante energia e determinação para buscar a estabilidade financeira que almeja. No início do mês, entretanto, tenha mais cautela com as suas ações. Isso porque tenderá a agir de maneira impulsiva devido a ilusões ou confusões. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será um ótimo momento para aumentar os seus recursos.