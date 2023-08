10 problemas na pele causados pelo uso de cigarro

A seguir, a médica destaca as 10 principais manifestações na pele causadas pela utilização do cigarro. Confira!

“No contexto da saúde da pele, parar de fumar é fundamental para desacelerar o envelhecimento, minimizar complicações cirúrgicas e dermatológicas relacionadas ao tabagismo e melhorar as condições de saúde como um tudo, o que impacta diretamente no tecido cutâneo”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

O uso de cigarro é altamente prejudicial tanto para a saúde geral quanto para a pele. A fumaça do cigarro contém uma mistura de substâncias tóxicas e produtos químicos, que, quando inalados, afetam negativamente diversos órgãos do corpo, incluindo os pulmões, o coração e a pele. Portanto, abandonar o uso de cigarro é extremamente importante.

1. Dificuldade na cicatrização de feridas

O tabagismo demonstrou repetidamente ter efeitos deletérios na cicatrização de feridas cutâneas. “O cigarro tem sido associado a inúmeras complicações pós-operatórias, incluindo infecções de feridas. Quando são usados retalhos ou enxertos, os fumantes têm maior risco de necrose. Isso ocorre basicamente por três motivos: vasoconstrição, efeito pró-trombóticos e inflamação”, explica a médica.

2. Rugas e envelhecimento precoce

A associação entre tabagismo e rugas foi estabelecida há muito tempo. “As características clínicas de um ‘rosto de fumante’ foram descritas em estudos e incluem: rugas faciais proeminentes, proeminência dos contornos ósseos subjacentes, pele seca e vermelha. As mulheres, segundo estudos, parecem ser mais suscetíveis aos efeitos de enrugamento causado pelo fumo do que os homens. O tabagismo é um fator de risco independente para as rugas, entretanto, a exposição ao sol tem um efeito que potencializa o envelhecimento da pele”, explica a Dra. Paola Pomerantzeff.

3. Problemas na boca

O tabaco tem se mostrado um fator de risco independente para o carcinoma epidermoide oral, um câncer que se desenvolve na boca. Além disso, fumar está associado a manchas acinzentadas nas gengivas e na parede das bochechas, além de gengivite, periodontite e erosões palatinas dolorosas.

“O hábito de fumar também contribui para as rugas labiais, na medida em que ajuda a quebrar a fibra de sustentação e o colágeno da pele, ocasionando o aparecimento do código de barras”, alerta a dermatologista.

4. Doenças de unhas e cabelos

Fumar tem sido associado a vários distúrbios do cabelo e das unhas, como alopecia androgenética, cabelo grisalho prematuro, unhas de fumante e pelos faciais descoloridos. “O cigarro basicamente prejudica a circulação sanguínea e, consequentemente, a oxigenação e aporte de nutrientes de tecidos periféricos, incluindo pele, unhas e cabelo”, explica a médica.

Ainda segundo a especialista, as substâncias tóxicas do cigarro também levam a um quadro altamente inflamatório, sensibilizando a região que pode sofrer com irritação, dermatite seborreica, afinamento, quebra dos fios e queda capilar.