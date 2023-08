Entenda como é realizada a micropigmentação de sobrancelhas

Especialista explica quais são os principais cuidados necessários com esse procedimento

Um procedimento estético que tem feito sucesso entre as mulheres é a micropigmentação de sobrancelhas. Basicamente, a técnica consiste na aplicação de tinta na pele da região das sobrancelhas, com o objetivo realçar, definir e/ou preencher falhas existentes. Handrielli Lima, designer de sobrancelhas e especialista no procedimento, explica como funciona a técnica. Confira!

Principais técnicas de micropigmentação

As principais técnicas de micropigmentação de sobrancelhas são a fios e a shadow. “A minha técnica de fios, chamada de ‘Fios Wild’, tem a proposta de extrema naturalidade, em que reproduzimos os fios mais naturais da cliente da maneira mais fiel possível. Mesma cor, espessura, caimento e densidade”, explica Handrielli Lima.

Ainda de acordo com a profissional, a técnica shadow “consiste no implante de tinta por meio de pixels, que são micro pontinhos que, quando cicatrizados, trazem o aspecto de sombra translúcida e em degradê, que se assemelha ao resultado da henna e da maquiagem”.