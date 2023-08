Veja a combinação amorosa de Virgem com os 12 signos

Astróloga explica como os virginianos se relacionam com os demais nativos do zodíaco e com quais eles mais combinam

Quando os nativos de Virgem não se sentem confortáveis no relacionamento, podem se tornar inseguros e controladores. E, no caso do controle, tal aspecto pode ser encontrado em duas formas diferentes.

“A primeira delas, que costuma acontecer mais com os homens, é a que tenta controlar tudo e todos, se tornando desconfiados, críticos, exigentes e sempre apontando os erros que o outro cometeu. A segunda delas, que costuma acontecer mais com as mulheres, é quando elas simplesmente param de lutar com o medo e entram em um aspecto virginiano de total e excessiva adaptação ao outro”, exemplifica a astróloga Thaís Mariano.

Todavia, de acordo com a especialista, quando os virginianos se sentem confortáveis na relação, podem se tornar parceiros muito agradáveis. As manias e as críticas ainda estarão presentes, mas essas falhas serão perdoadas devido à doçura e compreensão dos nativos.