5 curiosidades sobre a mulher do signo de Sagitário

Reconhecidas por sua alegria e natureza extremamente divertida, as mulheres desse signo exibem um espírito aventureiro, uma paixão pela liberdade e muita sinceridade. A seguir, confira 5 curiosidades sobre nativas do signo de Sagitário !

Sagitário é o 9º signo no zodíaco, regido pelo planeta Júpiter. O Fogo é o seu elemento e governa a nona casa no Mapa Astral. As pedras associadas às sagitarianas são sodalita e quartzo-azul, e as fragrâncias que as envolvem são mirra e alfazema. Para elas, os números da sorte são 3 e 9.

2. Gostam de estar em posições de destaque

Expansivas, alegres, cheias de entusiasmo e positividade, as mulheres de Sagitário sempre se destacam. “Por isso, todos as querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontando para cima, as nativas desse signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, afirma a astróloga.