5 curiosidades sobre a mulher do signo de Câncer

Câncer é o quarto signo do zodíaco. Cardeal, é regido pela Lua e rege a Casa 4 do Mapa Astral. Suas pedras são Madrepérola e Pedra da Lua e o seu elemento é a água, o que torna as mulheres deste signo sensíveis, intuitivas e com uma forte necessidade de nutrir e proteger.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, a nativa de Câncer é sensível, forte e está sempre pronta para acolher o outro. “Representa a energia feminina em sua potência lunar: a Grande Deusa. E, como uma Grande Deusa, ela tem imenso potencial para cuidar, mas também para ser dona de sua própria vida e conquistar o que quer”, ressalta.

A seguir, confira mais 5 curiosidades sobre as cancerianas!