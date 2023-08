5 benefícios da vitamina C para a pele

É importante para a biossíntese do colágeno e de outros neurotransmissores do corpo humano, mantendo a pele firme, prevenindo rugas e flacidez.

Ajuda a deixar a pele mais uniforme, tratando as manchas de melasma e prevenindo o surgimento de outras, como marcas de cravos e espinhas e queimaduras de sol.

A vitamina C possui função hidratante e pode ser usada em pele oleosa, desde que prescrito o produto adequado.

A vitamina C é conhecida por sua capacidade de melhorar a microcirculação sanguínea, o que pode contribuir para uma recuperação mais rápida de feridas e lesões na pele.

A vitamina C possui uma ação inibidora na formação de melanina, o que beneficia a luminosidade da pele, deixando-a mais viçosa, bonita e com aparência saudável.

Aplicação do produto

O ideal é que a vitamina C seja aplicada após a higienização do rosto, mas antes do hidratante facial e do protetor solar. Segundo a dermatologista, ela pode ser aproveitada em forma de sérum, gel ou creme. Por isso, procure seu dermatologista para que seja feita uma prescrição de acordo com seu tipo de pele. Além disso, a vitamina C pode ser usada tanto de manhã quanto à noite. “Porém, o mais indicado é que a substância seja utilizada logo no primeiro horário do dia para acompanhar o uso do filtro solar,” afirma.

Diferenças entre os tipos de vitamina C

Existem dois tipos de vitamina C: a pura e a derivada. “A principal diferença entre elas é a concentração do ácido L-ascórbico — nome químico do ativo. A vitamina C pura é a molécula do ácido ascórbico e ela promove todos os benefícios que se espera quando aplicamos a vitamina na pele, como luminosidade, clareamento, ação antioxidante e produção de colágeno, quando em alta concentração, entre outros”, afirma Tereza Eliza.

Segundo a especialista, os derivados da vitamina C são moléculas criadas a partir do ácido L-ascórbico, mas com estruturas diferentes. “Foram criadas para que tenham maior estabilidade e que sejam mais fáceis de desenvolver uma formulação, entretanto não oferecem todos os benefícios que o ácido L-ascórbico possui, nem na mesma potência”, esclarece a profissional.