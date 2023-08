Zooey Deschanel está noiva de Jonathan Scott, gêmeo do ‘Irmãos à obra’

Zooey Deschanel, estrela do filme "(500) Dias com ela" ficou noiva de Jonathan Scott, gêmeo de "Irmãos à Obra"

A atriz Zooey Deschanel está noiva do apresentador Jonathan Scott, um dos gêmeos do programa “Irmãos à Obra”. A informação foi confirmada pelo casal em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 14.

“O ‘para sempre’ começa agora”, escreveu Zooey na legenda da postagem que traz uma foto do casal no qual a atriz mostra o anel de noivado. Zooey e Jonathan se conheceram em 2019, durante as gravações de um programa de culinária.

Conhecida por seus papéis no filme “(500) Dias com ela”, de 2009, e na série “New Girl”, Zooey é mãe de Elsie, de 8 anos de idade, e Charlie, de 6 anos, filhos do primeiro casamento da atriz com o produtor de cinema Jacob Pechenik.