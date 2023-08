10 curiosidades sobre o signo de Aquário

Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco. É um signo do elemento Ar, regido por Urano e rege a Casa 11 do Mapa Astral. Os aquarianos são conhecidos por suas características inovadoras, progressivas e humanitárias.

“O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Aquário!

1. Teimosia de sobra

Os aquarianos costumam ser cabeça dura. “[…] Têm a tendência a querer ir contra tudo que lhe dizem para fazer, muitas vezes agindo de forma autodestrutiva por essa busca por originalidade e individualidade, saindo de algo inerente em seu lado luz: a consciência coletiva e grupal”, analisa Thais Mariano.

2. Inovadores e visionários

Tais nativos apresentam uma propensão natural para a inovação. São pessoas que buscam constantemente por formas únicas de abordar os desafios da vida, sempre ansiosos por descobrir novas possibilidades e ideias. Sua criatividade e pensamento fora da caixa muitas vezes os colocam à frente de empresas e projetos revolucionários.

3. Um pouco inflexíveis

Além da rebeldia, a astróloga enfatiza que, quando se apegam demais a uma ideia, os aquarianos podem se tornar inflexíveis e perder a empatia. “A mente criativa, se não usada de forma construtiva, pode se tornar agitada e desgovernada”, explica. Por isso, precisam trabalhar a paciência, a conexão com o próprio interior e a capacidade de se colocar no lugar do próximo.