Sagitário é o 9º signo do zodíaco. Regido por Júpiter, seu elemento é o Fogo e rege a casa 9 do Mapa Astral. As pedras dos sagitarianos são sodalita e quartzo-azul, os aromas são malva, mirra e alfazema, e os números da sorte são 3 e 9.​ Conhecidas por serem cheias de alegria e muito divertidas, pessoas desse signo possuem espírito aventureiro, amor pela liberdade e um grande senso de justiça. Vivem o hoje intensamente e, muitas vezes, esquecem do amanhã.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, sagitarianos são simbolizados pelo Centauro, uma figura mitológica que apresenta o tronco, os braços e a cabeça de um homem com o corpo e as pernas de um cavalo. Ela explica que o arqueiro dispara suas flechas para além do que é visível, cavalgando em busca de seus objetivos, harmonizando o instinto animal e o intelecto para promover seu próprio crescimento e desenvolvimento.

Abaixo, veja 10 curiosidades sobre o signo de Sagitário!

1. Independentes

A independência é uma das características mais fortes dos sagitarianos. Eles são viajantes, corajosos e possuem uma mente aguçada para negócios e esportes! Isso significa que tendem a ser pessoas inovadoras: não têm medo de traçar os próprios caminhos, mesmo que isso signifique seguir sozinhas.

2. Possuem alta compaixão

Os sagitarianos possuem uma enorme compaixão. Devido à sua abertura a novas experiências e à ausência de rigidez, tais nativos se dão muito bem com grupos diversos de pessoas e estão sempre dispostos a se colocar no lugar da experiência de outra pessoa. Sua disposição calorosa e generosa para deixar as pessoas à vontade vem de uma preocupação genuína pelas experiências e pelo bem-estar dos outros.

3. Curiosos

Nativos de Sagitário são motivados a construir um acervo de conhecimento. Portanto, é natural que uma das características deles seja uma curiosidade insaciável. “Aparentemente intelectuais, os sagitarianos devoram livros e mais livros sobre diversos assuntos e estão sempre prontos para dar uma opinião sobre o que for baseado em seus estudos”, conta a astróloga Thais Mariano.