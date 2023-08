9 dicas para evitar e eliminar as pontas duplas

Quando o assunto é cabelo, as pontas duplas são uma inimiga bastante comum, pois deixam os fios mais fracos e frágeis. Elas surgem devido ao desgaste da fibra capilar, resultado de processos químicos, mecânicos e influências externas como sol, vento e poluição.

Segundo o hair stylist Alex Mendes, o uso excessivo da chapinha e secador pode contribuir para o desenvolvimento do problema, pois a temperatura contribui para a perda de hidratação dos fios, danificando-os a longo prazo. Ainda, o abuso de produtos químicos como colorações, descolorações e alisamentos em geral também é prejudicial.

Cabelos cacheados e pontas duplas

O especialista explica que existem alguns tipos de cabelos que são mais propícios a desenvolver as pontas duplas, como os cacheados.

“Esse tipo de cabelo acaba tendo maior dificuldade para receber a hidratação dos fios do que os cabelos lisos, pois sua curvatura dificulta que a oleosidade natural do cabelo chegue às pontas, o que as deixa sensíveis e ressecadas”, afirma Alex.

Reparador de pontas ajuda mesmo?

Segundo o especialista, sim. O produto colabora para a proteção dos fios contra as agressões diárias sofridas pela ação de raios solares, do vento e da poluição. “Ele também ajuda a corrigir a porosidade das madeixas, o que faz com que elas fiquem mais hidratadas”, explica o hair stylist.

Como prevenir as pontas duplas?

Alex Mendes separou dicas valiosíssimas de como evitar que os fios desenvolvam pontas duplas: