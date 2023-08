9 curiosidades sobre alongamento de unhas

As técnicas de alongamento de unhas estão ganhando cada vez mais destaque entre os nails designers, principalmente devido à sua combinação de beleza e praticidade. Com isso, a profissional Liara Godoi, especializada em design de unhas em Porto Alegre e que atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, orienta desde cuidados específicos para cada tipo de unha até a seleção do melhor método de alongamento — de acordo com o estilo de cada cliente. Confira!

1. As mais populares do momento

As técnicas mais conhecidas e mais utilizadas do momento são os alongamentos em fibra de vidro, acrygel, gel moldado e acrílico. Liara informa que “as mais queridinhas entre as clientes são as de gel e fibra de vidro, pois permitem uma curvatura mais natural. Além disso, as consumidoras dizem que a fibra de vidro tem maior durabilidade”.

2. Novidades do mercado nail

De acordo com a nail designer, algumas técnicas estão chegando e aumentarão a gama de possibilidades para as clientes. “A técnica de polygel, francesa encapsulada e baby boomer ainda são uma novidade no mercado, mas logo serão febre entre as profissionais da área e as clientes!”, aponta a profissional.

3. Os pés não ficam de fora

Liara conta que é possível, sim, manter as unhas dos pés bonitas e alinhadas com alongamento e que diversos profissionais se dedicam a novas técnicas para bons resultados. “Nos pés, utilizo a técnica de fibra de vidro, que tem uma durabilidade maior, sendo a mais adequada devido ao impacto e aos movimentos dos pés”, explica a profissional.

4. Atenção redobrada aos cuidados

Assim como os cuidados da pele e dos cabelos são essenciais, com as unhas não seria diferente! É necessário atentar-se ao tempo da manutenção para evitar a proliferação de fungos e bactérias entre o alongamento e a unha natural. “Cada trabalho tem a sua vida útil com durabilidade entre 18 e 23 dias, dependendo do cuidado da cliente e da técnica utilizada. Isso muda de acordo com o crescimento da unha natural, que varia de organismo para organismo. Sobre a manutenção, o ideal é marcar em até duas semanas”, orienta Liara.

O alongamento só é prejudicial caso a cliente não respeite o período de manutenção (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

5. Alongamento bem-cuidado não prejudica a unha natural Liara alerta que o alongamento só será prejudicial caso a cliente não respeite o período de manutenção nem crescimento natural da unha. “O que realmente pode prejudicar é arrancar com a boca ou lixar em casa com um tipo de lixa imprópria para o tipo de alongamento escolhido. Nesse caso, pode haver um descolamento da unha natural ou até um rompimento, ou infiltração na unha, e isso pode acarretar fungos. É necessário redobrar a atenção para não se machucar ou bater os dedos sem querer, pois roxinhos de acidente são diferentes da coloração de fungo”, comenta a especialista. 6. Pode digitar com a unha? Não pode! O ato de digitar com a unha danifica a estrutura do material, podendo diminuir o tempo útil da técnica. Tente utilizar apenas os dedos para trabalhar com o computador. Nada de “tamborilar os dedos” nos dias de ansiedade! 7. Pode usar produtos químicos? Não pode! Produtos químicos em contato com a unha natural e o alongamento podem danificar a base e abrir fissuras que amoleçam o material. Use luvas para a limpeza pesada, mantendo as unhas lindas e perfeitas.