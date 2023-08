Numerologia: confira a previsão para o segundo ciclo de 2023

De acordo com a numerologia, estudo que permite interpretar e sinalizar o futuro, revelando os segredos do universo, o ano de 2023 traz consigo a energia do número 7, que representa novos caminhos, independência e momentos de escolha. Já na alquimia, o 7 representa a ideia de perfeição e é associado a magias poderosas, sendo visto como um símbolo de harmonia entre forças opostas e equilíbrio.

Além disso, o número também simboliza a perfeição e a colheita de coisas boas. Sendo assim, o período será favorável à busca espiritual e ao empreendedorismo, bem como irá facilitar as viagens e os negócios internacionais. A seguir, confira o que esperar do segundo ciclo de 2023 conforme a numerologia!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agosto

Agosto é um mês repleto de oportunidades e benefícios. No entanto, o livre-arbítrio e as indecisões podem estar bagunçando sua mente, te deixando incerto sobre como agir em certas questões. É hora de assumir o controle de suas escolhas, que talvez você tenha delegado a outras pessoas. Este ano, é importante acender a luz da consciência que pode estar ofuscada por desejos passageiros. As dúvidas surgem devido às várias opções em seu caminho, mas é fundamental usar seus conhecimentos para escolher a estrada certa.

O universo está indicando a formação de parcerias sólidas nos negócios e relacionamentos, que trarão certeza e harmonia. O destino ainda não está definido, pois depende das escolhas que você fará ao longo do caminho. 2023 nos convida a compreender as possibilidades que estão ao nosso alcance.

Setembro

No mês de setembro, é hora de olhar para dentro de si e ser mais seletivo(a). É um momento de conexão com o eu interior, sensibilidade e essência. Deixe de lado a racionalidade excessiva e evite cair em vícios. Este período nos mostra até onde uma pessoa pode chegar ao basear sua vida em conduta reta, digna e justa. Ele nos lembra dos valores mais elevados que existem dentro de nós, que, quando cultivados, nos levam à conquista de todas as vitórias e triunfos que a vida tem a oferecer.

Devemos refletir sobre a força ilimitada e o potencial de realização que possuímos, bem como colocar esse poder em movimento para alcançar nossos objetivos e ideais de vida, lembrando sempre que, ao evoluirmos, também levamos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nossos desejos e aspirações nunca devem ser egoístas e mesquinhos, visando apenas nosso próprio engrandecimento e benefício.