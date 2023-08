Descubra os melhores cortes para o seu tipo de rosto

Descobrir o formato do rosto pode trazer vários benefícios, como escolher o corte de cabelo certo, a coloração adequada, a maquiagem adequada e até mesmo o estilo perfeito de óculos. Segundo o hair stylist Willian Brasil, do salão Fil Hair & Experience, ao escolher um corte de cabelo ideal, também devem ser considerados fatores como profissão e estilo de vida, além do formato do rosto. Essa abordagem personalizada garante que cada indivíduo se sinta confiante e autêntico, realçando sua beleza única e autoestima com a ajuda de profissionais experientes.

“Técnicas de visagismo também são necessárias para ajudar a descobrir o formato correto de cada rosto, dessa forma também é possível juntar a expectativa de visual do cliente com o que mais combina com o seu tipo de rosto, para que se tenha harmonia no visual”, afirma Willian.

Dessa maneira, o hair stylist traz opções que podem se enquadrar em diferentes formatos de rosto. Veja!

Rosto quadrado

Para rostos com formato quadrado, Willian recomenda cortes curtos, em camadas ou assimétricos que tragam volume para a região do rosto e ajudem a suavizar as linhas mais marcadas do rosto quadrado.

O corte Long Bob é um exemplo de estilo que combina com esse formato de rosto, no qual as pontas são maiores na parte da frente e mais curtas na parte de trás. Porém, para quem não quer deixar o cabelo curtinho e tem preferência pelos longos, pode-se investir em cortes em camadas a partir da altura da maçã do rosto.

Rosto oval

O rosto em formato oval fica bem em quase todos os cortes, mas o hair stylist aconselha um corte que traga volume às laterais do rosto, como o Short Bob desfiado, um estilo bem despojado, chique e moderno.