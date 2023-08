Confira dicas para deixar o cabelo sem aspecto de emborrachado

Caso ocorra alguma mudança negativa, o teste deve ser imediatamente interrompido, e os fios, higienizados. No caso de tudo ocorrer dentro do esperado, a mecha deve ser higienizada e avaliada em relação à resistência, coloração, penteabilidade e a presença de danos.

Deve-se ter cuidado ao desembaraçar fios emborrachados (Imagem: Іван Святковський | ShutterStock)

Desembaraço delicado e reposição de queratina

Jack Alecrim diz que os cuidados relacionados a fios emborrachados devem ser cautelosos ao desembaraçar as madeixas, já que eles são extremamente frágeis. “É necessário que se utilize um leave-in que auxilia na estabilidade das ligações capilares. Deve-se, também, realizar a reposição de queratina, sem provocar sobrecarga nos fios, uma vez que podem ficar demasiadamente rígidos, se quebrando com facilidade”, aponta a especialista. Por tal razão, a avaliação profissional é fundamental, pois é o tipo de dano que não dá para ser tratado com segurança em casa, segundo ela.