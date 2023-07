Veja como harmonizar os ambientes de casa com a radiestesia

Terapeuta holística mostra como utilizar gráficos e pêndulos para equilibrar as energias do lar

Cansaço excessivo ao voltar para casa após uma longa jornada de trabalho, pesadelos constantes e frequentes desentendimentos entre os membros da família são algumas situações que podem indicar a presença de energias negativas no lar. Para auxiliar na eliminação e na harmonização dessas energias, uma técnica milenar, que já é amplamente conhecida na Europa, está ganhando popularidade no Brasil: a radiestesia.

O que é radiestesia?

A manobra utiliza instrumentos sensitivos para detectar e equilibrar energias em ambientes, trazendo harmonia e bem-estar. Para a terapeuta holística especialista em radiestesia Mariana Tortella, a limpeza energética pode ser feita em qualquer ambiente com energia pesada, seja em casa ou na empresa, com a ajuda de um pêndulo e gráficos. A especialista explica que qualquer pessoa pode fazer o equilíbrio energético por conta própria, desde que realize tudo corretamente.

Como realizar a limpeza energética?

Antes de iniciar a limpeza, é preciso realizar a análise dos ambientes para detectar onde está a energia desequilibrada. “Com um auxílio de um pêndulo, ferramenta de madeira ou metal que, no passado, era utilizada para achar água e minérios, dirija-se ao local que você acredita estar desarmonizado e observe o movimento que ele irá fazer. Se girar no sentido horário, quer dizer que está tudo bem nesse ambiente e não precisa ser feita a limpeza ali. Mas, caso o pêndulo gire no sentido anti-horário, o ambiente realmente está desequilibrado”, pontua a terapeuta holística.

Uso do gráfico decágono

Além do pêndulo, outra ferramenta importante na limpeza e no equilíbrio das energias é o gráfico decágono, um polígono de 10 lados que, na radiestesia, serve para ampliar, sintonizar, potencializar e ativar energias.

“Anote dentro dele o endereço completo da sua residência, com número, complemento, bairro, cidade e estado. Se preferir, você pode também tirar uma foto da entrada da casa e colocar no centro do gráfico. O gráfico com o endereço ou a imagem no centro deve ser colocado ao lado do relógio radiestésico, impresso em outro papel. Em seguida, com uma mão sob o gráfico decágono e com o pêndulo na outra mão, suspenso sobre o relógio, pergunte ao pêndulo a seguinte questão: ‘de péssima a excelente, como está a energia do ambiente?”, ensina Mariana Tortella. Ela explica que, nesse momento, podem ser acrescentadas outras perguntas.