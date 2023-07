Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês de agosto

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em agosto, para que não se sobrecarregue ou exceda seus limites, será preciso que esse nativo reflita sobre suas ações. Além disso, ele deverá preferir sempre a qualidade à quantidade, seja do que for.

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Em agosto, o desenvolvimento da arte ou de algum hobby que envolva o lado criativo poderá ajudar esse nativo a transformar os obstáculos em oportunidades. Portanto, ele deve aproveitar este período.

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Esse será um período favorável para ele dar atenção a imagem e a sua forma de apresentação e expressão. Afinal, esses aspectos estarão mais evidentes e serão mais solicitados em agosto.

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Em agosto, um lado mais prático poderá ser desenvolvido, ajudando assim a complementar a intuição desse nativo. Portanto, caso ajuste esses dois aspectos em sua conduta, ele terá um mês de energias leves e fluidas.

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Neste mês, a energia do Macaco poderá desencadear a impulsividade desse nativo. Contudo, caso ele consiga controlar essa força, será possível superar esse desafio e outros que vierem.

No mês de agosto, os nativos de Cabra terão seu lado emocional mais ancorado na razão (Imagem: inspiring.team | Shutterstock)

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Em agosto, a influência da parte mais racional do Macaco poderá beneficiar esse nativo. Isso porque o seu lado emocional estará mais ancorado na razão.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Como este é o mês do Macaco, todas as características desse signo estarão mais acentuadas. Logo, será preciso que ele tenha ainda mais cuidado com as atitudes.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu território. A leveza e a descontração oferecidas pelo signo do Macaco poderão influenciar o modo de ação desse nativo, possibilitando o relaxamento e a flexibilidade.

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo. Com a energia do Macaco em alta, o período poderá ser favorável para realizar mudanças e experimentações. Diante disso, esse nativo deve aproveitar essa tendência para se abrir ao diferente.

Javali

Javali é o signo da honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. Ao longo do mês, será possível que esse nativo desenvolva um jeito mais estratégico para lidar com os acontecimentos do cotidiano, sem perder os valores. Contudo, ele deve lembrar que cada escolha traz um resultado que fará sentido no momento apropriado.

