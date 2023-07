Horóscopo semanal: previsão dos signos de 31 de julho a 06 de agosto de 2023

O Sol em Leão faz quadratura com Júpiter, que é um planeta benéfico. Com isso, o período tende a ser mais leve, mas com a possibilidade de exageros, especialmente em relação à comida, bebida e aos gastos. Em seu lado positivo, esse aspecto sugere um bom momento para o desenvolvimento da espiritualidade e do autoconhecimento.

Mercúrio em Virgem faz conjunção com Marte e oposição a Saturno, o que indica a tendência ao aumento de críticas. Logo, será necessário ter maturidade para domar os impulsos e organização mental para agir com clareza. Vênus em movimento retrógrado faz quadratura com Urano, sugerindo que assuntos mal resolvidos da vida afetiva virão à tona. Desse modo, poderão ocorrer rompimentos no relacionamento em si ou em alguma situação desagradável dentro dele, permitindo que um ciclo mais harmônico comece.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Áries

Nesta semana, você poderá se conectar com a sua essência de maneira alegre e divertida, sem se preocupar com as suas sombras. Portanto, procure se dedicar a atividades de que gosta e que lhe tragam prazer e realização. Além disso, aproveite para passar mais tempo com os seus filhos ou com as crianças da família.

Sua necessidade de descontração poderá gerar uma certa insatisfação, especialmente devido às obrigações da vida adulta. Diante disso, busque gerenciar bem o seu tempo, mantendo a rotina organizada, mas sem deixar de se divertir. Somente assim conseguirá lidar melhor com as energias do momento.

Touro