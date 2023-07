Casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello era falso, diz revista

Os atores Sofia Vergara e Joe Manganiello se divorciaram no dia 17 de julho. Juntos há sete anos, fonte próximas ao ex-casal detalhou que eles viviam um “casamento falso” nos últimos meses.

“Eles tiveram pelo menos duas separações 'experimentais' e estavam fingindo em público”, afirmou um contato ao OK Magazine, portal britânico especializado em notícias de celebridades.

De acordo com a revista, Sofia e Joe tinham personalidades opostas e viviam estilos de vida “muito diferentes”, o que contribuiu para o distanciamento do casal. “Eles acabaram vivendo vidas separadas, e ela parecia aproveitar o tempo longe dele”, detalha.

“Joe Manganiello é uma pessoa caseira que joga ‘Dungeons & Dragons’ e é competitivo com os seus amigos. (...) Já Sofia adora se arrumar para sair, dançar e tomar coquetéis tarde da noite”, afirma a fonte à publicação.

No dia 17 de julho, o ex-casal confirmou a separação em nota enviada à imprensa. Na ocasião, o jornal Page Six compartilhou que o casal já não estava mais junto: “Sofia e Joe estão se distanciando há algum tempo e estão se distanciando um do outro para contemplar seu futuro.”.



