Ex-BBB Paula Freitas faz cirurgias plásticas e revela: ‘Quero mudar’

A ex-BBB Paula Freitas compartilhou fotos do resultado das cirurgias plásticas que realizou em diversas partes do corpo.

Quarta eliminada do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), Paula realizou procedimentos estéticos no rosto, como preenchimento labial, botox e lentes no dentes.

Além da harmonização facial, a paraense também fez lipoaspiração na barriga, pernas e braços e colocou silicone. Desde a sua saída do BBB 23, Paula realizou mudanças no corpo e rosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os seguidores da modelo comentaram sobre as diferenças entre o antes e depois da participação no reality e chegaram a falar que Paula parece “uma outra pessoa”. A ex-BBB afirmou que esse era seu “objetivo”.

“Eu quero que não me reconheçam mesmo! Quero mudar tanto a ponto de não me reconhecerem. Tanto por dentro quanto por fora. Fui tirar uma foto esses dias e me falaram que eu nem parecia aquela do BBB e eu agradeci, porque essa é a meta”, disse.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui