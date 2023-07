Veja o perfil completo do signo de Leão

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, os nativos do signo de Leão são expansivos, alegres e exuberantes. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica.

Como são os leoninos?

O símbolo que representa o signo é o imponente animal leão, que simboliza força, coragem e liderança – características marcantes dos leoninos. “Assim como o animal que representa este signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, acrescenta a astróloga.

Leão é um signo fixo e resistente à mudança. Por causa disso, os nativos não gostam de ser desafiados ou contrariados. “Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, ressalta Thaís Mariano.

Poderoso brilho pessoal

A astróloga explica que, assim como o Sol (planeta regente deste signo), os leoninos têm um elevado magnetismo pessoal. Com a energia intensa e vibrante de sua aura, conseguem atrair as pessoas para perto deles. “Um leonino bem equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, analisa.

Características que Leão precisa desenvolver

Assim como todos os signos do zodíaco, Leão também tem características que precisa desenvolver. Segundo Thaís Mariano, por causa de todo o ar de nobreza e superioridade, este nativo pode ser orgulhoso, vaidoso, egoísta, arrogante, prepotente e autoritário.

“Quando ele tende a ir para o lado sombra de sua personalidade, pode se tornar uma pessoa de difícil convivência, pois tem dificuldade em aceitar opiniões, validando somente a sua própria”, esclarece a astróloga.

Drama leonino

Gostar de ser o centro das atrações é algo que faz parte da personalidade de Leão. No entanto, fica incomodado quando alguém brilha mais do que ele. “É dramático (do tipo de drama digno dos teatros), expansivo e exagerado. Sente-se profundamente magoado quando não é reconhecido por algo que faz, ou quando acha que deveria ser reconhecido”, explica Thaís Mariano.

A vaidade leonina pode levá-lo a supervalorizar características em si e no outro. “Os leoninos tendem também a permitir que o ego os domine e agir de forma que beneficie somente a si, mesmo que cause prejuízo ao outro”.