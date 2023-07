Descubra qual é o melhor babyliss para o tamanho do seu cabelo

Hair stylist explica como utilizar os modeladores para sair do básico e obter um cabelo bonito e com movimento

As ondas nos cabelos são uma tendência que nunca saem de moda. Isso porque elas dão aos fios um ar mais despojado e bonito, sem muito trabalho. Porém, claro que isso só é possível quando utilizado o modelador correto, pois somente técnica não basta.

“Esse é o tipo mais fácil e versátil de texturizar os fios, independentemente de serem curtos, médios ou longos. Basta saber escolher o modelador que contém a espessura adequada para o seu cabelo para que esse acessório se torne aliado de um visual despojado na rotina. Atualmente, a principal tendência é que essas ondas fiquem bem naturais”, diz o hair stylist Thiago Martins, Expert Squad de Vertix (marca de acessórios de beleza).

A seguir, o especialista explica como conciliar esse efeito em diferentes comprimentos de cabelos. Veja!

Cabelos longos

Engana-se quem pensa que, para texturizar o cabelo comprido, é preciso gastar muito tempo. “Aqui, o diâmetro do modelador será fundamental, pois, para cabelos mais longos ou mais volumosos, o ideal é que o acessório seja mais largo, conseguindo pegar mais mechas de uma única vez e proporcionando um resultado natural, além de oferecer mais agilidade no processo”, diz Thiago Martins, que completa: “se a intenção for criar cachos, o modelador deve ser colocado na vertical, se o desejo for por ondas, ele deve ser manuseado na horizontal”.