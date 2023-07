Cresce busca por lábios naturais e sem aspecto de preenchimento

A massificação da harmonização facial produziu efeitos colaterais gigantescos: pessoas sem identidade, com rostos padronizados, algumas vezes distorcidos e, também, lábios extremamente extravagantes, “carnudos”, exageradamente preenchidos. Agora, mais pacientes correm para dissolver seus preenchimentos labiais.

As hashtags elucidam bem esse cenário: nas plataformas de vídeo como TikTok e Reels (do Instagram), as tags relacionadas ao procedimento de dissolver os preenchimentos labiais, como #lipdissolving (com 245,3 milhões de visualizações), #lipfillerdissolved (40,6 milhões) e #lipfillerdissolving (37,2 milhões), estão assustadoramente bombando. Na outra ponta, técnicas alternativas para obter lábios mais bonitos estão ganhando popularidade.

“Os pacientes que buscam tratamentos médicos de beleza priorizam majoritariamente um resultado que seja clean, suave, para melhorar a qualidade da pele, com tratamentos de sustentação e prevenção, mas nada de intervenções exageradas ou que mudem a anatomia. Eles querem esse ar de elegância e sofisticação também no rosto”, destaca o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

O médico explica que as pacientes não deixaram de se submeter ao preenchimento labial e enfatiza que elas procuram por um resultado suave, sem alterar a anatomia do lábio. Isso porque as pessoas não desejam aparentar ter feito preenchimento labial.

Proporção para lábios mais naturais

Segundo a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um estudo publicado na JAMA Facial Plastic Surgery em 2017 mostrou, com análise de face de mulheres, que a proporção mais adequada e considerada mais atrativa foi a relação de 1:2 entre lábio superior e inferior.

“Quando o lábio superior é supercorrigido, o volume não precisa ser tão grande, mas, se ficar fora desta proporção, dá impressão de estar sempre fazendo ‘bico’. Um lábio muito para frente, aumentado no sentido anterior, pode conferir aspecto de pato, muito comentado pelas pacientes”, explica a especialista.

Harmonia em primeiro lugar

Nos tratamentos labiais de 2023, tamanho definitivamente não é documento – na verdade, esse quesito ocupa uma posição bem baixa na lista de prioridades dos pacientes. “Estamos vendo muito mais pacientes pedindo definição, hidratação e muito pouco preenchimento. Os pacientes buscam contorno dos lábios mais definido, volumes com melhor proporção, maior harmonia entre os lábios e entre a boca e o rosto”, diz a profissional.

E, quando há essa busca, ela se dá com uma série de ressalvas, com um resultado mais natural, conservador, e nada de extravagâncias. “Principalmente em lábios, menos é mais. O preenchimento é feito e esperado o período de regressão do edema, pode-se preencher um pouco mais depois”, diz a cirurgiã.

Alternativas para lábios maiores

Ainda nas agulhas, quem realmente procura conquistar lábios volumosos com resultados mais duradouros encontra uma opção segura no procedimento conhecido como lipoenxertia. Conforme explica Dr. Paolo Rubez, cirurgião plástico formado pela UNIFESP e membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons), é uma técnica realizada com gordura retirada do próprio paciente que, após tratada, é injetada na região dos lábios.

“O procedimento é muito seguro, pois o material utilizado não é estranho ao organismo, e garante resultados naturais e duradouros, já que, ao contrário do que acontece com o ácido hialurônico, apenas parte da gordura é absorvida pelo organismo, enquanto o restante é definitivo”, destaca.

“Por necessitar de uma pequena lipoaspiração, esse procedimento é feito em ambiente hospitalar, normalmente associado a outras cirurgias. Hoje temos a técnica de micro ou ainda nanoenxerto de gordura, em que fragmentos muito pequenos de gordura são injetados tanto nas rugas quanto nos lábios. Além de volumizar, a gordura estimula a produção de colágeno, melhorando o aspecto dessa pele”, acrescenta o cirurgião.