5 técnicas para realçar o contorno da mandíbula  

Especialistas explicam quais procedimentos podem ser utilizados para combater a flacidez e gordura do rosto

Basta uma rápida pesquisa no TikTok para entender que a #snatchedjawline já conta com mais de 217 milhões de visualizações. ‘Snatched jawline’ significa linha da mandíbula arrebatada, ou seja, projetada, sem flacidez e/ou gordura. E tanto frenesi tem um motivo: o contorno mais marcado está associado à juventude. Bella Hadid, Lily Rose Depp e Kendall Jenner estão na listinha de mulheres com mandíbulas bem definidas.

“Com o envelhecimento, o osso da mandíbula sofre uma reabsorção e o ângulo se torna menos definido, mais arredondado. Sem contar o surgimento da papada, já que a região fica mais flácida e pode acumular gordura. Quando há um aumento na parte inferior do rosto, a face pode passar a sensação de desequilíbrio. E há quem se incomode”, explica o cirurgião plástico Marcelo Sampaio, especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pelo Hospital das Clínicas (USP).

Contudo, segundo o especialista, é preciso ter cuidado para não exagerar nas técnicas que visam uma mandíbula mais definida. “Está tudo bem procurar um especialista quando algo incomoda, interfere na autoestima. O que precisa é ter bom senso e seguir as recomendações do seu médico, não exagerar nas técnicas de remodelação”, afirma.

A seguir, confira algumas técnicas que ajudam a deixar o contorno da mandíbula mais marcado!

1. Preenchimento com ácido hialurônico

Existem vários procedimentos para melhorar a linha da mandíbula. Um deles é o preenchimento com ácido hialurônico. “Ele é indicado para volumizar a área, conferindo uma aparência mais definida”, aponta a dermatologista Geisa Costa. Ela conta que o resultado é duradouro: entre seis meses e dois anos.

2. Lipoaspiração

Na região da papada, a gordura localizada é removida com cânulas bem finas e o procedimento pode ser combinado com um lifting cérvico-facial, que é a suspensão do tecido que se tornou flácido, por meio de suturas internas. “Após o procedimento, o Facetite e o Morpheus, radiofrequências minimamente invasivas, são aliados importantes na retração de pele, já que ajudam a tratar esse excesso na região”, detalha Marcelo Sampaio.