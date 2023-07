7 curiosidades sobre o transplante capilar

A queda de cabelo é uma preocupação comum que muitas pessoas enfrentam ao longo da vida. É uma condição que pode ser influenciada por diversos fatores, como genética, estilo de vida, condições de saúde e hormônios. Embora não seja possível controlar completamente a queda de cabelo, existem medidas que podemos tomar para minimizar seus efeitos e buscar cuidados profissionais adequados.

O transplante capilar, por exemplo, é um procedimento cirúrgico avançado e eficaz utilizado para tratar a calvície ou a perda de cabelo. É uma opção popular para pessoas que desejam restaurar a densidade capilar e melhorar sua aparência estética. Durante o procedimento, folículos capilares saudáveis são retirados de áreas doadoras, como a parte de trás da cabeça, e são transplantados para as áreas calvas ou com afinamento capilar.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre esse procedimento!

1. Origens antigas

A história do transplante capilar remonta ao século XIX, no Japão, em que cirurgiões pioneiros começaram a restaurar sobrancelhas e cílios danificados. Esses primeiros passos marcaram o início do que se tornaria uma técnica revolucionária.

2. Solução definitiva para a perda de cabelo

A dermatologista especialista em tricologia e transplante capilar, Dra. Hevelyn Mendes, destaca que o transplante capilar é a solução definitiva para aqueles que sofrem com a perda de cabelo. Utilizando técnicas avançadas de extração e implantação de folículos capilares, é possível preencher áreas calvas e restaurar a densidade capilar, proporcionando um visual rejuvenescido e confiante. Seja para tratar a calvície masculina ou a perda de cabelo feminina, o procedimento oferece resultados duradouros e naturais.