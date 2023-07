3 receitas de hidratação caseira para cabelos com química

Muitos produtos químicos utilizados para transformar o visual, como tinturas, alisamentos e permanentes, podem causar danos aos fios. Isso porque esses produtos contêm substâncias agressivas, como amônia, peróxido de hidrogênio e outros agentes químicos, que podem prejudicar a estrutura do cabelo.

Dessa maneira, é importante estar ciente dos possíveis danos causados por eles e utilizar produtos de qualidade, seguir as instruções corretamente e adotar medidas de cuidado capilar, como a hidratação regular e a proteção contra o calor, para minimizar os efeitos negativos e manter a saúde dos cabelos.

A seguir, a especialista em Cosmetologia Sonia Corazza ensina receitas com ingredientes caseiros para você cuidar dos fios que sofreram com algum tipo de química. Tudo isso gastando pouco e contando com a praticidade de não precisar sair de casa!

Regrinhas básicas para a hidratação caseira

Todos os ingredientes devem estar frescos e mantidos à temperatura ambiente, a não ser que a receita exija uma condição diferente;

Faça a quantidade indicada na receita, que é o suficiente para uma ou duas aplicações;

Mantenha o restante na geladeira dentro de um pote plástico ou de vidro bem fechado, durante no máximo 3 dias;

Os ingredientes podem ser encontrados em farmácias homeopáticas, em lojas especializadas e em feiras.

Importante

Todas as receitas foram testadas e não contêm ingredientes danosos, mas se você tem sensibilidade alimentar ou a cosméticos, faça um teste no antebraço e aguarde 24 horas antes de aplicar a máscara caseira.

1. Hidratação para cabelos coloridos

Esse tipo de tratamento químico agride muito o cabelo, roubando além da proteína, a proteção e os corantes naturais do cabelo. A babosa e a cenoura ajudam a recuperar a proteção perdida e minimizam os danos que os fios sofrem com a descoloração.

Receita

Ingredientes

4 folhas de babosa

1 cenoura

Modo de preparo

Corte as folhas de babosa ao meio e retire a mucilagem (líquido espesso e viscoso, substância com qualidades nutritivas que se encontra em quase todos os vegetais). Rale a cenoura, junte à mucilagem da babosa e prepare uma pasta homogênea. Esprema o líquido excedente. Aplique nos fios, espalhe com um pente de dentes largos e deixe agir por 20 minutos. Retire a máscara com água.

2. Hidratação para cabelos tingidos

Os carotenoides presentes na manga e o ácido lático presente no iogurte são substâncias químicas que irão proporcionar a homogeneização dos fios e mais brilho aos cabelos tingidos.

Receita

Ingredientes

1/2 manga-rosa

170 g de iogurte integral sem sabor

1 colher de café de óleo de girassol

Modo de preparo

Bata no liquidificador o iogurte e a manga-rosa. Acrescente o óleo de girassol e misture. Esprema o líquido excedente. Aplique a máscara nos cabelos, utilizando um pente de dentes largos e espalhe. Deixe agir por 20 minutos. Retire com água.