3 orações para o Dia de São Bento

Em 11 de julho, comemora-se o “Dia de São Bento”. A data busca homenagear este santo que é uma das mais importantes figuras da Igreja Católica. Considerado “Pai dos Monges”, São Bento nasceu no ano de 480, na cidade de Núrsia (Norcia), na Itália. Após a sua morte, em 547, sua fama de milagreiro se expandiu. Com isso, no ano de 1220 foi canonizado, a confirmação final da Santa Sé para que um beato seja declarado santo.

A seguir, aprenda 3 orações de São Bento às quais recorrer em momentos de necessidade.

1. Oração de São Bento

Dá-me, benigníssimo Jesus,

a inteligência que Te entenda,

a sabedoria que Te encontre,

o espírito que Te ame,

o ato que Te glorifique,

os ouvidos que Te ouçam,

os olhos que Te vejam,

a língua que Te louve,

a paciência que suporte os males permitidos por Ti.

Dá-me Tua presença;

dá-me a feliz ressurreição, e como prêmio,

a vida eterna.

Amém

2. Oração de São Bento para obter graça

Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade; que se afastem de nós todas as desgraças tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado.

Alcançai do Senhor a graça… que vos suplicamos, finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no Paraíso. Amém.