Conheça o significado das horas iguais

Se você costuma encontrar as mesmas horas e minutos, Juliana Viveiros conta o que significa. Confira:

01:01 – É o número que inspira o novo. Inicie um novo projeto, uma nova atividade física, um novo curso, aprenda um novo idioma ou, simplesmente, corte o cabelo. Seu corpo e sua mente anseiam por novidades.

02:02 – Invista em novas relações sociais. Novos amigos, grupos de visitantes dos mesmos ambientes e colegas. Isso renova nosso espírito, uma descoberta sucinta nos torna pessoas mais sociáveis ​​e amigáveis.

03:03 – Você pode precisar de equilíbrio de energia. Seu corpo e sua mente devem estar oscilando muito entre as energias negativas e positivas, sem atingir o equilíbrio. Procure alternativas que o levem ao seu centro e ao seu ponto de equilíbrio.

04:04 – Cuidado com o excesso de preocupações. Tente ser uma pessoa organizada. Faça uma lista das tarefas que você precisa fazer e execute uma a uma até ter feito tudo.

05:05 – Você pode estar se escondendo do mundo, não mostrando quem você realmente é, sua verdadeira essência. Se você é uma pessoa tímida, procure uma maneira de aprender a se expressar e se aceitar por meio de terapias ou práticas de expressão como o teatro ou a dança.

06:06 – Você pode estar interferindo na vida de seus familiares. Por melhor que seja estar perto de nossos parentes, o excesso de qualquer coisa pode resultar em desequilíbrio cármico. Preserve a sua privacidade, não interfira no livre arbítrio da sua família. Preserve sua energia.

07:07 – Dedique-se mais ao seu lado intelectual. Procure estudar algo de que você goste e que seja agradável. O conhecimento é sempre bom e aniquila a ignorância.

08:08 – Preste mais atenção à sua vida financeira. É hora de colocar as contas na ponta do lápis e equilibrar seus lucros e despesas para não se endividar. Você precisa começar a economizar sistematicamente – talvez abrir uma conta poupança.

09:09 – É hora de terminar os projetos que você começou, mas não terminou. Se você tem um projeto que perdeu o interesse, elimine-o de sua vida para sempre e busque aqueles que ainda não foram concluídos.

10:10 – É hora de limpar o passado e focar no presente. Comece pela sua casa: doe tudo que você não usa mais, não deixe nada acumulado. Deixe apenas o que é usado em casa.

Ao olhar para horas e minutos iguais, é importante buscar pelo significado (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)

11:11 – É hora de procurar uma maneira de elevar seu espírito. Procure uma terapia ou religião que o ajude a evoluir.

12h12 – Seu plano espiritual está avisando que você precisa encontrar um equilíbrio entre seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Busque-o por meio do contato com a natureza, do estado contemplativo, do relaxamento ou da meditação.

13:13 – Pesquise o novo – novas músicas, novas bandas favoritas, novos estilos de filmes, novos restaurantes para experimentar, novos caminhos para ir.

14:14 – Pode ser um puxão de orelha que serve de aviso para te tirar do casulo! Vá socializar, faça novos amigos, entregue-se a novas atividades. Se você não fizer isso, ficará triste, melancólico, solitário e poderá cair em depressão.

15:15 – Liberte-se das opiniões dos outros. Pare de se preocupar tanto com o que os outros pensam de você e tome suas decisões com base em seu gosto e desejo.

16:16 – Existem 3 maneiras sábias de evoluir: estudo (na forma de audiovisual ou leitura), silêncio e resiliência. Pratique-os!

17:17 – Direcione seu foco para um estado de espírito próspero. Quando dizemos prosperidade, não estamos nos referindo apenas a bens materiais, mas abundância de bons relacionamentos, felicidade, saúde e dinheiro.

18:18 – Mande embora tudo o que te deixa infeliz: pessoas tóxicas, roupas e sapatos apertados, ou algo que te incomoda. Mande tudo embora!

19:19 – Descubra qual é a sua missão no mundo. Você já parou para pensar nisso? Você pode estar desperdiçando sua vida, vivendo em vão!

20:20 – É hora de agir! O que está te segurando? Acredite em você mesmo, lembre-se dos projetos dos seus sonhos e mãos à obra! Não espere que tudo caia no seu colo!

21:21 – É hora de ajudar as pessoas a encontrar um caminho de luz. Quando foi a última vez que você fez um ato de caridade? Ajude o seu próximo tanto quanto você puder. Pode ser com seu esforço, com seu carinho, com seu dinheiro ou com sua atenção. Faça o que você puder!

22:22 – Preste mais atenção à sua saúde. Não negligencie os sinais que seu corpo dá! Cuide de sua alimentação, faça exercícios, livre-se de seus vícios! Viva mais saudável, seu corpo pede.

23:23 – Você é muito melhor e mais importante do que pensa. Exija mais de si mesmo, você pode ir muito mais longe. Muito mais do que você pode imaginar!

00h00 – É a hora de acordar, a semente que pode florescer em inúmeras possibilidades maravilhosas. Você é uma semente que tem potencial para ser uma árvore com todos os dons que Deus lhe deu. Seja a melhor versão de você!

Por Luana Farias