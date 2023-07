Veja como cada planeta age no signo de Câncer

Nos estudos astrológicos, cada planeta que temos dentro do nosso Mapa Astral atua em parte dos nossos potenciais e das nossas características. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christian explicam como cada astro age no signo de Câncer. Confira!

Mercúrio em Câncer

Esse planeta representa a comunicação e a mente. O canceriano se comunica de forma sensível. Para que ocorra uma melhora, é importante usar a intuição a fim de definir o que se deve dizer, mas sem se deixar levar pela emotividade.

Vênus em Câncer

Esse planeta representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. A pessoa com esse posicionamento se doa com todo o coração e deseja formar uma família. É carinhosa, carente e precisa de muita atenção. Pode até ser um pouco pegajosa. Demora a confiar em alguém, mas, quando confia, se entrega cegamente. No entanto, tende a guardar mágoas. Se for decepcionada, não haverá volta. Tem facilidade para ganhar dinheiro com trabalhos manuais e que necessitam de criatividade e sensibilidade.

Marte em Câncer

Esse planeta representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Essa pessoa é extremamente sensível, o que pode resultar em conflitos na família. A relação pode ser mais complicada com os pais, caso essa energia não seja exteriorizada. A tendência é que guarde muitos sentimentos, mágoas e angústias.

Júpiter em Câncer

Esse planeta representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Júpiter em Câncer estimula as bênçãos em família. Há uma riqueza de bondade, carinho e cuidado com quem se ama. Entretanto, a pessoa com esse posicionamento pode ter um zelo excessivo, ao ponto de sufocar o próximo. Ela dá muito valor às raízes, às bases familiares e ao passado, pois a fortaleza vem do lar. Tende a trabalhar com comida, nutrindo a si e aqueles de quem gosta. Deve tomar cuidado apenas com a falta de praticidade.