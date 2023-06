Ho’oponopono: conheça prática havaiana de cura e transformação

No cenário crescente de autocuidado e desenvolvimento pessoal, uma prática vinda do Havaí tem ganhado destaque nos últimos anos: o Ho’oponopono. O método oferece uma abordagem única para a cura emocional, a resolução de conflitos e a transformação pessoal.

“O Ho’oponopono é místico, sagrado e vem, sim, de 3.000 anos, uma prática mais antiga que o Cristianismo”, explica Mariano Espiritualista, da plataforma IQuilibrio. “O que importa é que hoje é uma ferramenta poderosa de estruturação e pacificação, seja qual for sua religião, pois se trata de um pedido de autoperdão e amor-próprio, assim cabe dentro de qualquer conhecimento afetivo religioso”, acrescenta.

Essa antiga técnica tem fundamentos filosóficos que promovem bem-estar à vida de quem a adota. Com seus mantras simples, o Ho’oponopono convida as pessoas a assumirem a responsabilidade por sua própria realidade e a cultivarem o amor, o perdão e a gratidão em suas vidas.

O Ho’oponopono tem suas raízes na tradição indígena do Havaí; era praticado como um ritual familiar para resolver conflitos, restaurar a harmonia e promover a cura. Utilizado há mais de 3 mil anos, era conduzido por um kahuna, um mestre espiritual ou curandeiro e envolvia a reunião da família para conversar, compartilhar experiências e buscar reconciliação. Com o tempo, o Ho’oponopono evoluiu para uma prática individual, ampliando seu alcance e aplicação.

A essência da prática inclui a crença de que somos responsáveis por tudo o que existe em nossa realidade. Segundo essa filosofia, tudo o que experimentamos externamente é um reflexo de nossas memórias, crenças e emoções internas. Assim, qualquer desequilíbrio, conflito ou problema que encontramos em nossas vidas pode ser transformado por meio do perdão, do amor e da limpeza das memórias dolorosas.

O Ho’oponopono enfatiza a importância da limpeza constante das memórias dolorosas, permitindo a liberação de padrões negativos e a criação de espaço para a transformação positiva.

Tal prática pode mudar a forma de visualizar a vida (Imagem: Maridav | Shutterstock)

Os quatro mantras

Esses mantras são: “Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato”. Ao entoar essas palavras, a pessoa reconhece suas próprias responsabilidades, pede perdão a si e aos outros, cultiva o amor incondicional e expressa gratidão pelo processo de cura. “É uma manifestação contemporânea para popularizar e aumentar o número de praticantes, pois os mais antigos versos eram longos e cansativos”, explica Mariano.

Qual o motivo de dizer?

Sinto Muito: uma forma de se desculpar, pelos erros que você comete contigo e com os outros acarretando problemas no mundo e no universo.

uma forma de se desculpar, pelos erros que você comete contigo e com os outros acarretando problemas no mundo e no universo. Me Perdoe: entendo que sou culpado por minhas crises e problemas, assim confesso meus erros e entendo que o outro só me faz mal, pois permito.

entendo que sou culpado por minhas crises e problemas, assim confesso meus erros e entendo que o outro só me faz mal, pois permito. Te Amo: a forma de todo dia martelar o amor em nossa vida, amando a si, aos próximos, ao universo. Apenas o amor cura.

a forma de todo dia martelar o amor em nossa vida, amando a si, aos próximos, ao universo. Apenas o amor cura. Sou Grato: a expansão da gratidão, o agradecer por reconhecer seus erros, se perdoar e se amar, assim agindo como um ÚNICO ser perante ao sagrado e ao terreno.

Ou seja, ao nos dedicarmos à cura de uma parte de nós mesmos, acabamos por cuidar de tudo ao nosso redor. Isso acontece porque olhamos além das intenções superficiais e nos conectamos com a origem – um estado em que não existem limitações.

O filme “O Segredo: Ouse Sonhar”, inspirado no livro de mesmo nome e adaptado para Netflix, é um exemplo de quais são as transformações possíveis de serem alcançadas quando se inclui propósito nas frases diárias e pensamentos positivos.

Oração Ho’oponopono completa

Há mantra ou textos e, conforme o espiritualista Mariano explica, eles são ótimos em momentos de crise, como: “Manifesta em mim a cura, pois me encontro doente, não só do corpo, mas do espírito humano e da alma. Assim eu compreendo minhas limitações atuais e realizo tudo o melhor para minha salvação, cura e paz. Entendo a vida e os caminhos, aceito o momento crendo que em outros Sóis serei mais forte, assim agradeço aos tempos difíceis pelo futuro próspero.”

Versão Cristã:

Jesus, Luz do Mundo. (pois Jesus é a Luz do Mundo, humano e espiritual)

Espelho do Amor. (Ele é a fonte de todo amor)

Paz da Alma. (Ele me traz a paz)

Guia da Esperança. (pois Ele é a maior força de esperança)

Assim pode usar um Japamala ou um “Terço” e dizer: Jesus, luz do mundo. Espelho do Amor. Paz da alma. Guia da Esperança.

“Desta forma, não importa qual [mantra ou texto], nem como, nem quantas vezes; apenas faça e se sinta preenchido pela paz e pelo seu amor-próprio e do amor do Universo e do Sagrado”, justifica Mariano.

Como funciona a prática

A prática do Ho’oponopono pode ser adaptada de várias maneiras, mas a essência permanece a mesma. Geralmente, envolve assumir a responsabilidade pessoal por problemas ou conflitos, expressar remorso e gratidão, visualizar a cura e repetir os quatro mantras. Ela é recomendada em todos os momentos.

Pela manhã

Realizar a meditação no período matutino pode nos ajudar a estabelecer o compromisso de permanecermos conscientes de nossas escolhas e emoções ao longo do dia. Quanto mais repetimos estas frases, mais aumenta a possibilidade de acesso que temos ao nosso inconsciente para promover mudanças naquilo que iremos atrair.

Antes de dormir

Pode nos colocar em um estado emocional adequado para adormecer, como o sentimento de gratidão. Ouvir uma meditação Ho’oponopono à noite pode ser especialmente útil quando precisamos transformar situações negativas que ocorreram durante o dia.

Benefícios do Ho’oponopono

Ao praticar o Ho’oponopono regularmente, é possível sentir um maior senso de paz interior, liberação de emoções negativas, resolução de conflitos, cura de relacionamentos, melhoria da saúde física e mental, aumento da autoestima e uma conexão mais profunda com o eu interior e o divino.

“Melhora seu amor-próprio, a confiança, diminui as frustrações e abre a consciência divina em sua vida, melhorando a comunicação sua com o universo. Traz compreensão das crises, acalma conflitos e pacífica, uma vez que era utilizado em momentos de crises entre tribos e famílias. Depois de uma oração, ele serve como fixador, para aumentar sua concentração e equilibrar os chakras, te trazendo bem-estar físico emocional e espiritual”, explica o espiritualista.

O Ho’oponopono também pode ser facilmente integrado a outras práticas de autocuidado e desenvolvimento pessoal, como meditação, visualização criativa, afirmações positivas e técnicas de respiração. Sua abordagem holística e focada no perdão e na gratidão complementa muitas outras filosofias e terapias, ampliando ainda mais seu potencial de cura e transformação.