4 técnicas de beleza inspiradas na Paris Fashion Week 2023

Após diversas semanas de moda ao redor do mundo, criando tendências ousadas, a Paris Fashion Week encerrou a temporada de inverno 2023 com propostas de beleza marcantes e com muitas cores. Sobrancelhas descoloridas, cílios subversivos e lábios em evidência foram destaque na semana de moda na França e prometem ser os novos sucessos nos próximos meses.

Luzia Costa, CEO e fundadora da rede de estética facial Sóbrancelhas, fala sobre a importância das novas tendências para o mercado de beleza: “A Fashion Week, além de ter grande importância para o futuro da moda mundial, é um grande momento para mostrar também quais serão as novas técnicas de beleza, que vão se conectar perfeitamente com as novas peças de roupas e acessórios, para mostrar os looks perfeitos, da cabeça aos pés”.

Analisando as tendências da semana de moda de Paris, Luzia Costa traz as principais que valem a pena incluir nos looks para o inverno.

Sobrancelhas descoloridas estão em alta (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) 1. Sobrancelhas descoloridas Apesar de parecer um tanto quanto diferente e ousado, o uso de sobrancelhas descoloridas vem se tornando uma grande febre nos desfiles de moda. Seja de maneira permanente ou escondendo-os com a ajuda de maquiagem, os pelos descoloridos garantem um visual chamativo. Cílios volumosos são tendências (Imagem: Puhhha | Shutterstock) 2. Cílios subversivos Muito mais que os tradicionais alongamentos, a beleza dessa temporada trouxe para as passarelas uma variedade de cílios que tiram a maquiagem do comum. De versões maximalistas, passando pelas assimétricas e até coloridas ou com aplicações, o recado dos desfiles é um só: os cílios fora do comum serão as novas tendências nos próximos meses. Um serviço ideal para quem pretende se aventurar nessa tendência é a extensão de cílios, que visa aumentar o volume dos fios, sem a necessidade de utilizar maquiagem e preencher as falhas, intensificando o olhar. Sobrancelhas penteadas para cima estão na moda (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock) 3. Sobrancelhas alinhadas para cima Outra tendência que esteve em alta durante a semana de moda de Paris 2023 foi o alinhamento da sobrancelha para cima, trazendo uma nova harmonização ao olhar. Lábios naturais foram sucesso nas semanas de moda (Imagem: Andrei David Stock | Shutterstock) 4. Lábios naturais Indo contra a tendência de lábios em evidência, outra técnica que fez sucesso nas semanas de moda de todo o mundo, inclusive na de Paris, foram os lábios naturais, perfeita para quem não é tão fã do batom marcado ou quer trazer este ar de mais naturalidade à maquiagem. Uma técnica perfeita para trazer essa naturalidade é o Hydra Lips, usado para promover uma hidratação mais profunda aos lábios. A especialista Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, reforça a importância de estar sempre atento às novas tendências de estética: “O mundo muda a cada dia, o que hoje pode não ser tendência, amanhã pode. E nada melhor do que estar bem consigo mesma. Seja ousada, mude, se reinvente. Temos que aproveitar a vida e sermos felizes com aquilo que gostamos. O diferente é bom, ser diferente é a nova moda”. Por Maria Eduarda Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

