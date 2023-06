Ozonioterapia: conheça os benefícios do tratamento contra a queda de cabelos

Recentemente, a cantora Anitta gravou uma série de storys no Instagram realizando um procedimento capilar conhecido como “ozonioterapia”, método ainda pouco conhecido no Brasil, mas muito utilizado por famosas como Ivete Sangalo e Jennifer Lopez. Por melhorar a hidratação dos fios, diminuir o frizz e, sobretudo, reduzir a queda de cabelos, a técnica tem conquistado prestígio entre as celebridades. No entanto, tem gerado dúvidas entre os internautas que pouco conhecem sobre o procedimento.

Para desmistificar o assunto, a tricologista Lidi Bastos explica como funciona o tratamento, quais são os os custos e os benefícios. Veja!

Como funciona o tratamento?

Segundo a tricologista Lidi Bastos, o tratamento capilar consiste em misturar dois elementos: água e ozônio. “Esses dois elementos juntos, e em forma de vapor, entram em contato direto e profundo com os fios, fortalecendo sua estrutura, estimulando a circulação sanguínea e tratando possíveis lesões, fungos do couro cabeludo, além de estimularem o crescimento dos fios”, explica a profissional.

Vantagens do ozônio para os cabelos

Lidi Bastos explica que a ozonioterapia possui diversos benefícios para a saúde capilar. Entre eles, a profissional lista:

Eliminação de bactérias e fungos;

Potencialização de outros tratamentos;

Rejuvenescimento dos fios;

Estimulação da circulação sanguínea;

Relaxamento e bem-estar.

A tricologista ressalta que, apesar de melhorar a aparência estética, a técnica não serve somente para fins relativos à beleza, pois também pode ajudar a tratar problemas na saúde capilar. “[Através do procedimento] é possível eliminar qualquer infecção microbiana presente na região e combater outras questões cutâneas, como caspa e dermatite”.