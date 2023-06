5 penteados para arrasar nas festas juninas

No mês de junho, as festas juninas acontecem em todo o país. Além de roupas e maquiagens caipiras, os penteados ganham muito destaque, pois complementam o visual para a festa. Por isso, Lorenna Hainfellner, expert da rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur, lista alguns estilos que estão bombando no mundo da beleza em adaptações de arraiá, com passo a passo simples para facilitar na produção. Confira!

1. Maria-chiquinha trançada

As tranças voltaram com tudo no mundo da moda, fazendo a cabeça de celebridades. Exemplos como Hailey Bieber, Anitta, Kylie Jenner e até mesmo a personagem Wandinha, da série da Netflix, são alguns ícones fashion que se jogaram na tendência. Para quem ama tranças e quer apostar no visual para festa junina, a dica é dar um toque extra de personalidade com acessórios, como grampos, fivelas, fitas, entre outros.

“Para o look, basta dividir o cabelo ao meio e fazer duas tranças bem alinhadas. Costumo usar óleo de cabelo, como o reparador K.Fiber Repair da Kostume, para alinhar os fios e tratar enquanto prendo o cabelo. Esse visual é superprático e carrega um mood mais descontraído. Uma dica para diferenciar o penteado é brincar com a altura da trança, seja baixa na nuca, alta no topo de cada lado da cabeça… fica a critério de cada um”, ensina Lorenna Hainfellner.

Coroa de trança (Imagem: Gromovataya | Shutterstock) 2. Coroa de trança A trança é um penteado universal e ótimo para festividades, assim como a festa junina. Mas que tal apostar na trança em formato de coroa? Existem várias formas de fazer, mas a expert indica um passo a passo simples: “Primeiro, deve repartir o cabelo em dois, no meio. Com as mechas de cada lado, fazer trança lateral normal e prender com elásticos. Uma ideia para o look ainda mais festivo é trançar os fios do cabelo com fita. Agora, cruze uma trança para um lado e outra para o outro, por cima da cabeça, formando a coroa de trança. Segure a ponta de cada trança com grampos e pelo comprimento da coroa, de forma que não apareçam. Uma dica é apostar no gel ou spray, como a gelatina modeladora Vixe Mainha da Gllendex, para segurar ainda mais o penteado”, recomenda Lorenna Hainfellner. Trancinhas na franja (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock) 3. Trancinhas na franja As tranças na franja, emoldurando o rosto, é um hit para quem quer arrasar no visual com um toque descolado. Celebridades como Hailey Bieber, Kylie Jenner e Luisa Sonsa são algumas que usam e abusam do penteado. Ideias não faltam, e o melhor: você pode fazer sem dificuldade. “Para começar, penteie o cabelo e dívida ao meio. Separe mechas de cabelo na região da franja. Agora é só trançar as mechas de cada lado e arrasar!”, ensina Lorenna Hainfellner. Para um toque temático, que tal arrematar o look com laço de fita na ponta de cada trança? Rabo de cavalo slick com bubble hair (Imagem: Reprodução digital | @camilaqueiroz) 4. Rabo de cavalo slick com bubble hair Aquele aspecto de cabelo mais alinhado e grudadinho na cabeça é um dos penteados queridinhos das famosas. “Aqui a ideia é prender os fios em um rabo de cavalo alto, abusando de gel, pomada ou spray fixador no couro cabeludo, para domar os fios e deixá-los coladinhos na cabeça. No comprimento do rabo de cavalo, prenda com elásticos de silicone espaçados, formando uma bolha (ou goma) abaixo do amarradinho. Para finalizar, puxe cada bolha pelos lados (um dedo de cada lado) para dar uma alargadinha e criar mais volume em cada bolinha. Pronto!”, ensina Lorenna Hainfellner. Para um toque mais festivo, você pode prender o cabelo com elásticos e presilhas coloridas. Tranças embutidas no topo da cabeça (Imagem: Lucas de Freitas | Shutterstock) 5. Tranças embutidas no topo da cabeça As tranças boxeadoras não saem de moda, mas por que não fazer diferente a abusar da técnica com cabelos soltos? Para o look, comece dividindo o cabelo ao meio, fazendo uma divisão retangular partindo do arco da sobrancelha até o topo da cabeça. Prenda o resto do cabelo para não atrapalhar. “Em cada mecha separada no topo da cabeça, comece fazendo uma trança embutida de cada lado – comece separando três mechas, logo na parte da frente, e trance normalmente, puxando para trás. Cada vez que trançar, adicione fios de cabelo. Quando a mecha sair da circunferência do topo da cabeça, trance o resto do cabelo até as pontas e finalize com fitas coloridas.” Por Paula Granha Fiuza Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

