Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de junho de 2023

Nesta semana, o Sol sai do signo de Gêmeos e ingressa no signo de Câncer. O Astro-Rei também continua em quadratura com Netuno, indicando um momento de grande sensibilidade. Portanto, para evitar ilusões e confusões, é preciso ter cautela com as emoções.

Vênus e Marte continuam em conjunção no signo de Leão e fazem quadratura com Júpiter. Além disso, no meio da semana, a Lua faz conjunção com Vênus e Marte e quadratura com Júpiter. Esses movimentos reforçam a tendência a sentimentos intensos. Sendo assim, é importante tomar cuidado com as ações impulsivas e se dedicar a atividades que aumentem a criatividade e a inspiração.

Mercúrio em Gêmeos faz bom aspecto com Vênus, sugerindo um período de maior habilidade na comunicação. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você se envolverá com as suas memórias e com questões familiares. Será o momento de reorganizar as suas emoções e de iluminar a sua relação com o passado. Ao longo desse processo, você poderá se deparar com sensações estranhas e segredos antigos.

Apesar dos desafios, a situação será ideal para iluminar questões não cicatrizadas e se libertar de possíveis mentiras. No campo afetivo, as emoções continuarão intensas. A semana será favorável para se dedicar aos seus dons e talentos.

Touro