Cabelo colorido também é tendência para a terceira idade

Quem disse que só pessoas jovens gostam de cores nos cabelos? Hoje, pessoas com mais de 60 anos também mostram que a vida colorida pode ser muito mais bela. Aquela história de cobrir os fios brancos com o castanho está ficando para trás, a tendência dos cabelos coloridos vem encantando todas as idades.

Colorir os fios, para essas mulheres, pode ser uma forma de mostrar o quanto a idade trouxe segurança para serem o que quiserem e expressarem isso sem medo dos julgamentos. O cabelo colorido representa liberdade e uma juventude que nos acompanha sempre!

Vantagens de colorir os fios brancos com cores fantasias

Apesar do cabelo ficar mais fraco com a idade e exigir maior hidratação, se os fios já estiverem brancos, não precisam passar pelo processo de descoloração – o maior responsável pelos danos capilares. Ótima oportunidade para quem tem maturidade suficiente e não se importa com os julgamentos alheios. “Com os cabelos coloridos, elas irão transmitir muito mais alegria e uma imagem mais moderna”, diz a visagista Lilian Gonçalves.

