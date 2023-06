Franja McDonald’s é nova tendência de beleza

A franja McDonald’s está entre as principais tendências do momento no TikTok e tem chamado atenção por seu estilo despojado e volumoso. No entanto, ao contrário do que muitos podem pensar, o corte de cabelo não tem relação nenhuma com os produtos comestíveis da marca e viralizou na plataforma pelo seu formato semelhante à letra “M” da rede de fast-foods, ganhando o nome de “McDonald’s bangs”.

“[A franja McDonald’s] é aquela bem volumosa, que deixa o centro da testa à mostra, sendo as pontas curvadas, formando como se fosse uma letra M no rosto”, explica o hair stylist e empresário Rodrigo Cintra, coapresentador do programa Esquadrão da Moda e idealizador do The Art Salon.

Mas o estilo não é recente, e sim uma releitura de franja icônica utilizada por ninguém menos do que a inesquecível Farrah Fawcett, a eterna Charlie Angel, na década de 1970. A seguir, Rodrigo Cintra explica como recriar esse tipo de cabelo. Veja!

Como recriar o estilo?

Comece pelo corte. “A franja longa é uma boa escolha, principalmente para quem quer adotar um novo estilo, sem fazer uma transformação muito radical”, garante o especialista. Em seguida, parta para a finalização. “Aplique um CC Cream com proteção térmica e seque com uma escova redonda e larga, levantando as mechas para cima, curvando bem as pontas. Outras opções para ganhar um ar ondulado naturalmente: prender um bob de cada lado ou torcer a franja e prender com presilhas, e aguardar secar”, aconselha Rodrigo Cintra.