Conheça 6 seres estelares e a missão deles

A ufologia, além do caráter científico, também se encontra com o mundo da espiritualidade em alguns momentos. A vida fora do planeta Terra, por exemplo, é uma temática em comum. Segundo os espiritualistas, as constelações além do nosso sistema solar abrigam vidas de seres que vivem em modelos de sociedade, cultura e tecnologias avançadas.

Objetivos dos seres estelares

Os seres estelares, também chamados sementes estelares, vivem em sistemas distantes da Via Láctea. Existem vários deles, mas alguns são mais conhecidos por atuarem como voluntários para ajudar no processo de desenvolvimento e elevação energética da Terra e de seus habitantes.

“Os seres chamados estelares são, de forma geral, os seres que vivem fora da nossa dimensão, seja distante da Terra ou em mundos paralelos”, explica o paranormal e escritor Cristovão Brilho. Segundo ele, cada grupo de seres tem sua forma e especialidade para disponibilizar ao nosso planeta. “Mas, em todos os casos, o objetivo é o mesmo: manter o equilíbrio e a perfeição elétrica no universo”, acrescenta.

Contribuição para o equilíbrio

O paranormal destaca que, mesmo contando com a ajuda desses seres, cabe ao ser humano a responsabilidade sobre o planeta e o seu reequilíbrio. “Qualquer civilização fora da Terra, por mais inteligente que seja, pode contribuir muito para a retomada do equilíbrio, mas não pode assumir o que é de plena responsabilidade de quem tem a Terra como casa (mesmo que temporária); neste caso, o ser humano”, destaca.

Conheça, abaixo, 6 desses seres que ajudam o nosso planeta.