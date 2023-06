5 tendências de unhas decoradas para você conhecer

A unha decorada e pintada de forma criativa é uma forma de expressar a personalidade e, até mesmo, fugir da esmaltação tradicional. Nas redes sociais, por exemplo, fazem sucesso vídeos e imagens de nail art (ou arte de unha, em português). Inclusive, famosas como Luisa Sonza, Maisa, Juliette, Sabrina Sato, entre outras, têm apostado cada vez mais nessa tendência.

Unhas decoradas em alta

Entre as atuais tendências de nail art, temos: uma mão de cada cor, desenho de fogo, fundo transparente, unhas 3D e ilustração floral. De acordo com Luciene Ramos, manicure no Salão Image Hair, esses modelos se destacam muito pela beleza.

“Além de elevarem a autoestima, eles podem ser usados para combinar com diversos figurinos e cabelos”, complementa Andrea Rosa, empresária e franqueadora da rede Cor & Unha. A seguir, Luciene Ramos explica as características de cada uma dessas unhas decoradas:

